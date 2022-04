Noworodek zginął na swoim pierwszym spacerze. BMW zmiażdżyło wózek

- Dziecko, k... Przepraszam. Straciłem przytomność. Nie zabiłem nikogo celowo. Krew na nodze była spowodowana urazem, gdy biegłem przez krzaki. Wiedziałem, że zemdlałem. To było jak sen. Myślałem, że obudzę się za chwilę. Kiedy to wszystko się zatrzymało, byłem w samochodzie otoczony przez ludzi. Pomyślałem: "co się dzieje?". Mój kolega powiedział, że straciłem przytomność za kierownicą. Gdybym przekroczył prędkość, byłbym w innym stanie, prawda? Akceptuje to, że pójdę do więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym - powiedział oskarżony, którego słowa zarejestrowała kamera umieszczona na stroju policjanta Toma Rusta, który przybył na miejsce zdarzenia. - Ludzie krzyczeli, że zabiłem dziecko, więc chciałem zobaczyć swoje przed aresztowaniem.