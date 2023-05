Nowelizacja ustawy o TK. W Sejmie trwa debata nad projektem

To odpowiedź na pat w Trybunale Konstytucyjnym, który trwa od kilku miesięcy. Kilku sędziów buntuje się - uważają, że kadencja prezes Julii Przyłębskiej się zakończyła, więc jedyne, co można zrobić, to zwołać Zgromadzenie Ogólne, by wyznaczyć kandydatów na jej następcę.