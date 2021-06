Nowe wieści o Donaldzie Tusku. Senator PiS Jan Maria Jackowski: to byłoby wyzwanie

W środę zarząd krajowy PO ma poinformować członków partii, że Donald Tusk wraca i przejmuje fotel przewodniczącego ugrupowania. Co na to senator PiS Jan Maria Jackowski? - Jeżeli opozycja będzie potrafiła się skonsolidować, przyjąć racjonalną taktykę, jeśli byłaby racjonalna strategia programowa, jakaś odpowiedź na Polski Ład, byłoby to pomyślane i dobrze zarządzone polityczne, to byłoby sytuacja, która byłaby wyzwaniem dla naszego obozu - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To przypomina boksera, który trenuje i ważne jest, jakiego ma sparingpartnera. Jeśli nie jest zbyt wymagający, to ten bokser myśli, że jest czempionem, że jest najlepszy na świecie - wyjaśnił. Jackowski odniósł się również do słów marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który porównał Tuska do Winstona Churchilla i Roberta Schumana. - Niewątpliwie Tusk to polityk, który jest bardzo wyrazisty. Od 2005 roku mamy do czynienia w polskiej polityce z konfrontacją między obozem PiS i jego koalicjantami a obozem PO. To dominujący nurt polskiej polityki. Jeśli wraca twarz tego sporu ze strony PO, niewątpliwe jest to wymagające - wskazał senator PiS.