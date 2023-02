"Willa plus". Są nowe ustalenia. Ewidentny przykład pokazuje metodę

Dotacje (na łączną kwotę 40 mln zł) na zakup lub budowę siedzib otrzymały od resortu edukacji 42 organizacje związane z politykami PiS. - Wszystkich beneficjentów jest ponad 40, a wniosków było 570 - zauważyła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej. W rozmowie z Patrykiem Michalskim ujawniła też nowe informacje po kontroli w ministerstwie Przemysława Czarnka. - Ciekawostką, której nie publikował TVN, jest sprawa fundacji im. Popiełuszki, która ma datę rejestracji w dniu 20 września. Konkurs był ogłoszony w sierpniu i trwał do 23 września 2022 r. Zarejestrowali się więc trzy dni przed terminem złożenia wniosku - wskazała Lubnauer, przypominając, że organizacja musiała wykazać się działalnością na rzecz edukacji. - Oni chwalą się działalnością parafii z 2016 r. Te pieniądze zostały przeznaczone na docieplenie przyziemia kościoła, bo to stowarzyszenie założone przez księdza - stwierdziła parlamentarzystka KO. Dodała, że pieniądze na edukację, zostaną przeznaczone na zajęcia formacyjne. Jej zdaniem nie ma wątpliwości, że organizacja została założona po to, by wziąć udział w konkursie MEiN. Zwróciła też uwagę na duży odsetek stowarzyszeń związanych z Kościołem katolickim na liście dotacji od Czarnka. Więcej w materiale wideo.