Nowe ustalenia ws. próby samospalenia się przed budynkiem KPRM

- Aktualnie badamy wiele hipotez dotyczących tego zdarzenia, jedną z nich są zaburzenia psychiczne mężczyzny - mówi w rozmowie z WP rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak.

Przypomnijmy: we wtorek przed godziną 14 nieznany mężczyzna próbował się podpalić przed budynkiem KPRM w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. - Mężczyzna został przewieziony do szpitala, przy wnoszeniu go do karetki był przytomny - zaznacza w rozmowie z WP kom. Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

Śledczy zabezpieczyli poza tym pojemnik z cieczą, która ma zostać przebadana laboratoryjnie.