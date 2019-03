Nowe święto ze zgodą Senatu. 14 kwietnia uczcimy Chrzest Polski

Senat poparł ustawę wprowadzającą nowe święto państwowe. Chodzi o ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Pomysł budzi duże kontrowersje.

Wolnego nie będzie

Według wnioskodawców, nowe święto "ma zachęcać obywateli Polski do refleksji i wywieszenia w tym dniu flag biało-czerwonych".

"Wybrano datę powstania ONR"

Przeciwnicy nowego święta podkreślają, że nie wiadomo, kiedy dokładnie Polska przyjęła Chrzest. Dodatkowo 14 kwietnia to dzień, w którym 81 lat temu powstał ONR. Opozycja podejrzewała, że próba wprowadzenia nowego święta to "ukłon w stosunku do brunatnych sił".