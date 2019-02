Dziewięciodniowe superświęto? Inicjatorka zdradza, jaki ma plan

Po informacji o dziewięciodniowym "superświęcie" w sieci zawrzało. Mowa o projekcie dotyczącym Dni Wolności, którego inicjatorką jest wicemarszałek Senatu Grażyna Sztark. Wiemy, że senator nie będzie wnioskować o ustanowienie wszystkich dziewięciu dni świętami państwowymi. Przyznaje jednak, że o jedną datę zawalczy szczególnie.

Senator PO Grażyna Sztark, inicjatorka projektu uchwały. (East News, Fot: Piotr Molecki/East News)

Projekt uchwały ws. ustanowienia Dni Wolności wpłynął do Senatu 23 stycznia. Zgodnie z nim od 2 do 10 czerwca 2019 r. mielibyśmy wspominać pielgrzymkę Jana Pawła II z 1979 roku do Polski, a też inne przypadające w tym roku okrągłe rocznice: unii lubelskiej, pierwszego powstania śląskiego, agresji Niemiec i ZSRR, Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych i wejścia do NATO. Brakuje tam jeszcze rocznicy wstąpienia Polski do UE - zapis ten ma być w najbliższych dniach dołączony do uchwały.

- Tam są wydarzenia tragiczne, ale i piękne - mówi WP senator PO Grażyna Sztark. Z projektu wynika, że Senat miałby wezwać "obywateli, organizacje społeczne, środowiska edukacyjne i jednostki samorządu terytorialnego do godnego uczczenia Dni Wolności, ustanowionych, by przypomnieć, że wolność nie jest dana raz na zawsze". Senator pytana, jak miałyby wyglądać obchody Dni Wolności informuje, że zależy jej na tym, by ich punktem centralnym był 4 czerwca.

Święto państwowe?

- 4 czerwca 1989 mieliśmy pierwsze wolne wybory do Senatu. To nas zobowiązuje do przypomnienia o tym ważnym wydarzeniu - tłumaczy Sztark. I dodaje, że natchnął ją ostatni list ś.p. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Odczytała go obecna kandydatka na prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Na krótko przed swoją śmiercią wiele czasu i uwagi poświęcał 30. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 roku. Przy tej okazji marzył o tym, żebyśmy odnowili ideę 4 czerwca jako symbolu wolnej Polski - powiedziała. Tego dnia w Gdańsku obchodzony będzie dzień Wolności i Solidarności.

Sztark mówi nam, że chciałaby tę ideę poszerzyć na całą Polskę. - Moim marzeniem byłoby, żeby w ramach tych Dni Wolności 4 czerwca został ustanowiony świętem państwowym, będę o to zabiegać - mówi Wirtualnej Polsce. I dodaje, że to "punkt kulminacyjny", ale oczywiście pozostałe rocznice również są ważne. - Stąd ten mój pomysł na obchody dłuższe - wyjaśnia.

- Ważne jest, żebyśmy wszyscy ponad podziałami pomyśleli, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Polska jest najważniejsza, dla Polski ludzie ginęli. Nie powinniśmy tracić czasu i energii na nienawiść, która prowadzi niestety tylko do nieszczęść - podsumowuje.