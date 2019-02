Będzie kolejne święto państwowe? Nowy projekt jest już w Sejmie

Kalendarz świąt państwowych w Polsce może powiększyć się o kolejną datę. W Sejmie odbędzie się trzecie czytanie projektu ustawy w sprawie ustanowienia 14 kwietnia Świętem Chrztu Polskiego.

Projekt ws. Święta Chrztu Polski trafił do parlamentu na początku marca 2017 roku. Skierowano go do pierwszego czytania w Komisji Kultury i Środków Przekazu, jednak prace nad projektem ruszyły dopiero w lipcu 2018 roku. Po drugim czytaniu w Sejmie posłowie zdecydowali o skierowaniu przepisów do dalszych prac w komisji.