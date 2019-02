Kontrole w Sejmie. "Nie obowiązują Kaczyńskiego"

Kierowca Jarosława Kaczyńskiego nie musi otwierać bagażnika, gdy wjeżdża do Sejmu. Posłowie opozycji pytają, skąd te względy. Oni są nawet nagrywani przez Straż Marszałkowską, jeśli odmawiają poddania się kontroli.

Wytyczne zaostrzono po tym, jak w lipcu posłowie Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt i Ryszard Petru (Teraz!) wwieźli w bagażniku do Sejmu dwóch działaczy Obywateli RP. Ten ostatni do tej pory nie może wjeżdżać samochodem na teren Sejmu.

Z utrudnieniami zmagają się też inni posłowie opozycji. Przed tygodniem "Super Express" opisał relację Marzeny Okły-Drewnowicz. Posłanka PO, która nie zgodziła się na kontrolę bagażnika w swoim aucie, miała zostać nagrana przez strażnika. - Strażnik wrócił z przypiętą do klapy munduru kamerką i poprosił, żebym odmówiła jeszcze raz, bo on to musi nagrać - mówiła.