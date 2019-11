WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze adam bielan + 2 Marcin Horałatłit Natalia Durman 22 min. temu Nowe stanowisko dla Marcina Horały. Adam Bielan: to nie ma nic wspólnego z 30-krotnością ZUS Marcin Horała nowym pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Awansował, bo wycofał projekt ustawy ws. 30-krotnosci ZUS?... Rozwiń Nie wiem czy grupa posłów ale na p … Rozwiń Transkrypcja: Nie wiem czy grupa posłów ale na pewno poseł horała go zgłosił potem wycofał i teraz dostał awans będzie pełnomocnikiem rządu Budowy Centralnego portu komunikacyjnego taki Przez to Wy co Pan poseł horała Kandydatem do resortu O której pisano Zresztą o tym Media również o tym Dużo wcześniej zanim ten projekt wpłynął do sejmu i to nie ma nic wspólnego Trzydziestokrotność ona z tym O czym mówi dzisiaj W tygodniku w sieci pan premier Mateusz morawiecki O czym mówi również Dotychczasowy pełnomocnik minister Mikołaj Że należy rozdzielić W tej chwili funkcję Mery Funkcje policji Na stanowisku politycznym jakim jest wiceminister infrastruktury Chcę widzieć Dynamicznego polityka który będzie mówiąc kolokwialnie Rozpycham się łokciami walczyło ten projekt na poziomie rządowym No to jest na stanowisku merytorycznym zapewne pozostanie pan minister wielbłądzi się Sygnalizował że będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Spółki która buduje Centralny port komunikacyjny Konkursik Niedługo będzie rozp Natomiast To jest najbliższy Półtora Będą kluczowe dla tego projektu Mam ambicje żeby Przed kolejnymi wyborami w rok 23 Rozpocząć budowę Cpk to znaczy żeby Wbić pierwsza łopatę żeby Koparki wjechały na teren budowy To by oznaczało że to jest jednym z nas Tego rodzaju budowlanych Infrastruktura Europie Nie mów Tam jest zupełnie Rzeczy rzeczy To jest bardzo ambitny cel wierzę w jego wykonanie bo znam Szczegóły Które pan mi Przedstawia Myślę że ten Team horała Który może zapewnić Generalizacja