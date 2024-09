Nowe rozdanie w Polsce 2050. Prawie wszystko do zmiany

Pełna nazwa formacji to - Polska 2050 Szymona Hołowni. To właśnie imię i nazwisko marszałka ma zniknąć. Jak podaje "Rz" plan marszałka zakłada, że wejdzie do drugiej tury. Ewentualnie zdobędzie trzecie miejsce. Każdy inny wynik "oznaczałby blamaż nie tylko Hołowni, ale też Polski 2050 oraz Trzeciej Drogi".