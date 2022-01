Nowe rekomendacje Rady Medycznej ws. szczepień

Czy premier Mateusz Morawiecki posłucha głosu ekspertów z Rady Medycznej i zdecyduje się na bardziej zdecydowane działania w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi? W piątek odbędzie się spotkanie, podczas którego medycy przedstawią mu swoje rekomendacje. - Dzisiaj jest posiedzenie Rady Medycznej, w związku z czym będziemy mieli też spotkanie poświęcone temu, co należy zrobić w świetle tego, co nas czeka w niedalekiej przyszłości - powiedział w programie WP Newsroom prof. Andrzej Horban. - Jak można wzmocnić system, który nakłoni w taki czy inny sposób ludzi do szczepienia - dodał. Doradca premiera przekazał również jakie jest stanowisko rady w sprawie obowiązkowych szczepień. - Zdecydowanie jesteśmy za obowiązkowymi szczepieniami przynajmniej dla osób powyżej 60 roku życia, bo to są osoby, które są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby i na śmierć - powiedział.