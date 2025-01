Nowe przepisy na działkach ROD. Nawet 5000 zł kary

Polski Związek Działkowców postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące zasad użytkowania działek. Od teraz każdy nowy dzierżawca musi ukończyć szkolenie , które obejmuje aspekty prawne i właściwe wykorzystanie działek. Choć szkolenia istniały już wcześniej, nie były one oficjalnie ujęte w statucie ROD. Teraz, po decyzji PZD, stały się obowiązkowe.

W ostatnich latach wprowadzono istotne zmiany w przepisach dotyczących palenia gałęzi i liści na działkach . Ustawa o odpadach zakazuje spalania odpadów roślinnych bezpośrednio na posesjach. Kiedyś było to powszechne, ale teraz za złamanie tego zakazu grozi mandat do 500 zł, a w przypadku poważniejszych naruszeń, grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł .

Złamanie zakazu niesie za sobą nie tylko konsekwencje finansowe. Właściciel działki może zostać oskarżony o naruszenie prawa sąsiedzkiego, jeśli dym przeszkadza sąsiadom. Kodeks cywilny traktuje to jako immisję, co może prowadzić do dalszych roszczeń prawnych.