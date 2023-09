Nowe przepisy drogowe. Nadchodzą zmiany dla kierowców. Chodzi o punkty karne

Kursy redukujące punkty karne powracają. Zmiany dla kierowców od 17 września

Zmianą dla kierowców, będzie również powrót do szkoleń, których odbycie pozwoli zredukować liczbę zebranych punktów karnych. Udział w nich będzie możliwy nie częściej niż raz na pół roku, będą one odpłatne. By szkolenia miały moc prawną, muszą odbyć się w formie stacjonarnej. Co ważne, kierowcy będą w ten sposób mogli zredukować do 6 punktów karnych - możliwość udziału w szkoleniu będą mieli jednak wyłącznie osoby, które posiadają prawo jazdy dłużej niż rok. Dodatkowo na zmniejszenie liczby punktów karnych przez udział w kursie nie mogą liczyć osoby, które zebrały ich ponad 24.