Hołownia wprowadza nowe porządki. Kiedy wystąpi w TVP?

Szymon Hołownia nowym marszałkiem Sejmu. Czy wygłosi orędzie transmitowane w TVP? - To decyzja marszałka, okazji na pewno będzie wiele, bo wiele w Polsce będzie się zmieniać. Trzeba zwracać uwagę panu prezydentowi, że większość parlamentarna wyznaczyła swojego marszałka i istnieje gdzie indziej niż widzi to pan prezydent. To smutne, bo to sytuacja, w której pan prezydent staje na czele obozu, a nie realizuje werdykt swoich obywateli - komentowała w programie "Tłit" WP Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Kiedy można się spodziewać telewizyjnego orędzia? - Niewątpliwie będzie to czynił. To decyzja pana marszałka, kiedy z tym orędziem wystąpi. Spodziewam się, że ono może być w najbliższych dniach. Nie mam wątpliwości, że marszałek Szymon Hołownia ma doskonały słuch społeczny. To, na czym nam zależy i na czym zależy panu marszałkowi, to żeby zmienić postrzeganie parlamentu przez obywateli - dodała posłanka.