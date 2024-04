Nowe oświadczenie World Central Kitchen. "Żądamy"

"IDF przyznało się do odpowiedzialności i fatalnych błędów w śmiertelnym ataku na nasz konwój w Strefie Gazy. Podejmuje również działania dyscyplinarne wobec dowódców i zobowiązuje się do innych reform. Są to ważne kroki naprzód" - czytamy w piątkowym oświadczeniu World Central Kitchen.