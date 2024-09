Nowe odkrycie we wraku Titanica. Pokazano nagrania z głębin oceanu

Wyjątkowy posąg z brązu został ostatnio znaleziony we wraku Titanica. Nurkowie z firmy RMS Titanic z USA w sierpniu odbyli podróż do północnych głębin Oceanu Atlantyckiego do miejsca, gdzie zatonął Titanic. Jeden z robotów w trakcie wyprawy natknął się na tajemniczy artefakt. Nagrania z akcji z dna oceanu udostępniła agencja AP. Ujęcia z podwodnej kamery ukazują wrak Titanica, z kolei jedna z fotografii przedstawia najnowsze odkrycie. Jest to posąg "Diany z Wersalu", który ostatni raz widziano w wodzie w 1986 roku. Od tamtej pory żadna z ekip, która posiada prawa do wraku Titanica, nie mogła na niego ponownie natrafić. W tym roku udało się to Amerykanom z RMS Titanic. Zdaniem pracowników firmy, posąg ma teraz wyraźny i odnowiony wizerunek i pozostaje na dnie. Wiadomo, że posąg greckiej bogini stał w salonie pierwszej klasy. Sam wrak statku znajduje się w coraz gorszym stanie. Ostatnia wyprawa potwierdziła obawy ekspertów. Niestety znaczna część ikonicznej balustrady, którą można zauważyć na jednej z fotografii otaczającej pokład dziobowy statku, już się oberwała pomimo, że jeszcze niedawno była na swoim miejscu.