Nowe obostrzenia: żłobki i przedszkola zamknięte. "Jest coraz gorzej"

Żłobki i przedszkola będą zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia. Opieką mają być objęte tylko dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych. - Decyzja rządu nas nie zaskoczyła, bo sytuacja w tym kierunku się rozwijała. Widzimy też to rosnące napięcie w przedszkolach, a jest coraz gorzej - powiedział w programie "Newsroom" WP Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Gość Agnieszki Kopacz przyznał, że rodzice różnie zareagowali na nowe obostrzenia, ale wskazał na konieczność takich działań przy zagrożeniu stabilności systemu ochrony zdrowia. - Przedszkola są jednak rozsadnikami pandemii. Dzieci po sobie tak często nie pokazują choroby, ale typowy przykład jest taki, że dziecko chodzi do przedszkola, a później rodzice i dziadkowie chorują. I tak się to rozprzestrzenia - mówił Pleśniar.

