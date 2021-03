WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze władysław kosiniak-kamysz + 2 koronawirus w Polscenowe obostrzenia Natalia Durman Dzisiaj, 25-03-2021 09:14 Nowe obostrzenia. Władysław Kosiniak-Kamysz: to konsekwencja zaniedbań rządu - To konsekwencja zaniedbań rządu z początku tego roku. Nie objęli kwarantanną osób przyjeżdżających na święta, szczególnie z Wysp Brytyjskich, nie testowali. Nie wykryliśmy i nie zatrzymaliśmy szybkiego rozprzestrzeniania się brytyjskiej odmiany koronawirusa - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz o planowanym zaostrzeniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w Polsce. - Błędem było, i mówiłem to, gdy uruchamiane zostały klasy 1-3 i nauczanie stacjonarne. Przez kilka tygodni miejscem transmisji znów były szkoły. To najczęstsze miejsce transmisji - kontynuował prezes PSL. - Jak widać, minister zdrowia podejmuje decyzje wynikające może tylko z analiz tabelek w Excelu, a nie z rozmów z tymi, którzy są na pierwszej linii frontu, nie z rozmów z tymi, którzy pracują w szkołach. Było bardzo dużo zachorowań na początku wśród nauczycieli, teraz jest coraz więcej zachorowań wśród dzieci - podkreślił Kosiniak-Kamysz. - Ja bym na pewno nie otwierał szkół po 9 kwietnia - podsumował. Rozwiń Panie prezesie dzisiaj rząd ma ogł … Rozwiń Transkrypcja: Panie prezesie dzisiaj rząd ma ogłosić rok dał nowe obostrzenia czy to jest oznaka racjonalnego działania rządu czy to jest oznaka raczej paniki w której dzisiaj znajduje się rząd to jest konsekwencja za nie niestety rządu z początku tego roku nie objęli kwarantanną osób przyjeżdżających na święta szczególnie z Wysp Brytyjskich nie testowali nie wykryliśmy i nie Zatrzymaliśmy szybkie uszczelniania się brytyjskiej odmiany koronawirusa błędem było i mówiłem to gdy uruchamiany zostało szkoły 13 klasy i nauczanie stacjonarne teraz już te szkoły są zamknięte ale przez kilka tygodni miejscem transmisji znów były szkoły to jest najczęstsze miejsce transmisji potwierdzają to doświadczenia choćby Izraela mówi Panie prezesie tylko wejdę zdanie na momencie bo wczoraj minister zdrowia i nie nie co te słowa zaskoczyły powiedział mnie w programie że będzie rekomendował żeby jak najszybciej te szkoły otwierać nie tylko dla klas 1-3 ale również dla roczników Czyli co Czyli Ministerstwo Zdrowia ma kompletnie inne dane niż pa to się różnimy jak widać minister zdrowia podejmuje decyzję wynikające może tylko i wyłącznie Z analiz tabelek w Excelu a nie zrozum z tymi którzy są na pierwszej linii frontu nie z rozmów też z tymi którzy pracują w szkołach było bardzo dużo zachorowań na początku wśród nauczycieli jest coraz więcej zachorowań wśród dzieci informują o tym lekarze coraz zniszczy wiek pacjentów którzy przebywają w szpitalach ale oczywiście najtrudniejsza sytuacja jest dla osób 30 40 150 latków ale też na pewno w przypadku bo dzieci jest więcej niż było do tej pory więc ja bym na pewno nie otwierał Szkół 9 kwietnia choć to jest wielka tragedia dla edukacji dla rozwoju Ale większą tragedią jest śmierć trwała choroba lub ciężki stan przed