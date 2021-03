Nowe obostrzenia to jeszcze mało? Polakom dostało się od profesor Sieroń

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski była prof. Karolina Sieroń. Lekarka powiedziała, że po szczepieniach na COVID-19 zachorowań wśród medyków jest mniej. - Nie zmienia to jednak faktu, że się zdarzają - podkreśliła kierownik oddziału covidowego szpitala MSWiA w Katowicach. - Potrzebujemy szczepień, to nie podlega dyskusji - dodała. - Punkty szczepień mają określone możliwości przepracowania, wyszczepienia ludzi - powiedziała prof. Sieroń i przypomniała, że w takich miejscach powinien być zachowany dystans społeczny. Lekarkę zapytano także o ewentualne wprowadzenie "twardszego lockdownu". - Myślę, że rząd podejmuje słuszne, rozsądne i przemyślane decyzje. Natomiast mamy duży problem z naszym społeczeństwem, które nie stosuje się do zaleceń - przekazała medyczka. - Wiele osób nie nosi maseczek, nie przestrzega odległości, przed weekendem było widać szturm na sklepy - wymieniała rozmówczyni Mateusza Ratajczaka.

