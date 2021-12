Nowe obostrzenia. "Nie konsultowano ich z Radą Medyczną"

Zmiany w obostrzeniach bez konsultacji z Radą Medyczną

Lekarz zaznaczył, że jego zdaniem byłby to krok w dobrym kierunku. - Jeżeli szkoły mają funkcjonować, a doskonale wiemy, jak ważne jest to dla dzieci, to trzeba zaszczepić nauczycieli. Chyba że ktoś ma lepszy pomysł niż szczepienia. Przyznam się jednak, że nie słyszałem - ocenił ekspert.