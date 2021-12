Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska o obostrzeniach

Mateusz Morawiecki o obostrzeniach na święta

W poniedziałek do aktualnej sytuacji epidemicznej odniósł się premier Mateusz Morawiecki. - Minister Niedzielski przedstawił niedawno pierwszy zestaw wzmocnienia zaostrzeń, a jutro lub najpóźniej pojutrze przedstawimy drugi. On będzie się wiązał z sytuacją świąteczną, będzie odpowiedzią na mutację Omikron. Obecny stan spraw przedstawia się bardzo niedobrze. Jest bardzo dużo zgonów, przede wszystkim to są osoby niezaszczepione - przekazał szef rządu.