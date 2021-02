Nowe obostrzenia. Prof. Krzysztof Tomasiewicz ujawnia kulisy pracy w Radzie Medycznej

Od piątku 12 lutego część obostrzeń zostanie zniesiona: otwarte zostaną m.in. hotele, kina oraz teatry do 50 proc. pojemności, a także stoki. O kulisach podjęcia tej decyzji mówił w programie "Newsroom" WP członek Rady Medycznej przy premierze, która wydaje rekomendacje dla rządu. - Każdy podczas spotkania ma możliwość wypowiedzenia się i przekazania swojego stanowiska. Zazwyczaj to nie jest posiedzenie klubu, tylko naprawdę jest duża różnica poglądów, spieramy się dosyć często. Decyzje są wydawane zazwyczaj zgodnie z naszymi rekomendacjami. ale ostateczne słowo ma minister zdrowia i premier - ujawnił prof. Krzysztof Tomasiewicz. Kierownik Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyznał, że do tej pory największa rozbieżność dotyczyła ferii zimowych. - My twierdziliśmy, że powinny odbyć się w wielu terminach, rząd zdecydował o jednej dacie - mówił lekarz.

