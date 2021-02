Nowe obostrzenia. PiS straci. Kto zyska? Jasna odpowiedź

- Nie wszystkie te decyzje są logiczne, a po drugie nie wszystkie te decyzje są oczywiste - powiedziała w programie "Newsroom" dr Anna Materska-Sosnowska z UW. Politolog skomentowała w ten sposób zmiany dotyczące obostrzeń. - A to, co chyba jest najgorsze, to nie ma takiego tłumaczenia - dodała. W jej ocenie "rząd z nami nie rozmawia". I przyznała, że zaufanie do rządzących spada nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach, również poza Europą. Kto może na tym zyskać? - Niestety ci, którzy będą w jaki sposób nawoływać do pewnego rodzaju nieposłuszeństwa, mówiąc krótko: populiści - stwierdziła Materska-Sosnowska. I dodała, że w jej ocenie w tej sytuacji wygrają "ci, którzy w krótkiej perspektywie zaproponują konkretne rozwiązania i wskażą ścieżki wyjścia z problemów", niezależnie od ugrupowania, z którego się wywodzą.

