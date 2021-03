Nowe obostrzenia ogłoszone. Dr Szułdrzyński użył twardych słów

Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 27 marca do 9 kwietnia. Ogłosili je w czwartek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. O to, czy lockdown był słuszną decyzją w tym przypadku pytany był gość programu "Newsroom" WP, dr Konstanty Szułdrzyński, członek Rady Medycznej ds. COVID-19 przy premierze. Odpowiedział, że "oczywiście można wprowadzić pełny lockdown, co pewnie zaspokoiłoby życzenia tych, którzy chcą lockdownu albo można nie wprowadzać go w ogóle, co z kolei odpowiadałoby tym, którzy są przeciwko lockdownowi". - Te decyzje trzeba podejmować kierując się zdrowym rozsądkiem, a nie do końca opinią ludzi, którzy by czegoś chcieli. To nie jest koncert życzeń ani konkurs piękności, tylko to jest walka o życie – sprecyzował ekspert. – Nie było innego sposobu. Do momentu, kiedy się nie zaszczepimy wszyscy lub znakomita większość, będziemy musieli walczyć z koronawirusem za pomocą restrykcji – oznajmił. – Te restrykcje działają – zapewniał.

