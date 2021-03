Nowe obostrzenia od soboty. Lockdown faktem. "Stosujcie DDM!"

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o rozszerzeniu od soboty obostrzeń, obowiązujących do tej pory w czterech województwach, na cały kraj. - Zamykamy kraj, czyli robimy wszystko, by maksymalnie zmniejszyć transmisję wirusa między jedną osobą a drugą. Drodzy państwo, może zapominamy, ale żeby wirus się rozprzestrzeniał, musi być jedna osoba, która się spotyka z drugą - zakażoną. Musimy zrobić wszystko, byśmy spotykali się jak najrzadziej, w jak najmniejszych grupach. To jest oprócz szczepienia jedyna skuteczna metoda, by uratować wieleset istnień - stwierdził w programie "Newsroom" w WP dr Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płucnych. Lekarz przypomniał o zasadzie DDM, czyli zachowywaniu dystansu, dezynfekcji rąk i noszeniu maseczki, jako najprostszej metodzie powstrzymania epidemii. - Proszę was, jako lekarz, każdy z was może być dzisiaj lekarzem, mając to narzędzie, którym jest po prostu zasada DDM plus wietrzenie pomieszczeń. Proszę was, naprawdę z serca, pomóżcie nam, bo dzięki wam możemy opanować tę falę - zaapelował dr Tomasz Karauda.

Rozwiń