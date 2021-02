Nowe obostrzenia od 27 lutego. Prezydent Poznania nie rozumie rządu Mateusza Morawieckiego

W środę rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił nowe obostrzenia. Zmiany w przepisach wejdą w życie 27 lutego. - Dane dotyczące zakażeń wskazują, że trzecia fala rozpędza się - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Czy regionalizacja obostrzeń może być szkodliwa dla samorządów? Pytanie to padło do gościa programu "Newsroom", prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. - To, co jest w tej chwili chyba najbardziej bolesne dla wszystkich, to niepewność decyzji podejmowanych przez rządzących. Ci, którzy prowadzą biznesy, ale też i samorządy, które odpowiadają za szkoły - tak naprawdę jesteśmy zaskakiwani pewnymi decyzjami - tłumaczył prezydent Poznania. Jacek Jaśkowiak podkreślił, że "rząd czasami podejmuje decyzje pochopne, które nie do końca są racjonalne". - Te decyzje są dla mnie niezrozumiałe - stwierdził polityk.