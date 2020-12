Nowe obostrzenia niezgodne z prawem? Michał Dworczyk odpowiada na zarzuty ekspertów

Od 28 grudnia obowiązuje nowe rozporządzenie rządu, które zakłada kolejne obostrzenia. Wielu ekspertów i prawników uważa jednak, że ograniczenia dotyczące swobody przemieszczania się i wolności zgromadzeń są niezgodne z konstytucją. - My opieramy się na opinii Rządowego Centrum Legislacji. Na podstawie tych, które posiadamy, można było w oparciu o ustawę z 2008 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, wprowadzić rozporządzeniem ograniczenia w zakresie przemieszczania - tłumaczył w programie WP "Tłit" Michał Dworczyk. Szef KPRM odniósł się też do nadchodzącego sylwestra. - Wprowadzenie godziny policyjnej było niemożliwe. Aby ją wprowadzić, trzeba najpierw wprowadzić jeden z trzech stanów nadzwyczajnych. To ma bardzo poważne konsekwencje - przekonywał, zaznaczając, że 31 grudnia niezmiennie obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się od godz. 19 do 6 rano następnego dnia. Czy policjanci będą nakładać wtedy mandaty? - W każdej sytuacji to funkcjonariusz podejmuje decyzję, czy osobę, która łamie obowiązujące przepisy ukarać, a jeśli tak, to w jaki sposób - stwierdził Dworczyk.

