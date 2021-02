Nowe obostrzenia na Wielkanoc? Są zalecenia na święta w pandemii koronawirusa

Wielkanoc zbliża się siedmiomilowymi krokami. Wielu Polaków już teraz zadaje sobie pytanie, czy pojawią się nowe obostrzenia? Czy podobnie jak Boże Narodzenie będziemy musieli spędzać Wielkanoc w skromnym gronie bez wyjazdów do rodziny? Jak powinna wyglądać Wielkanoc w dobie pandemii i zapowiadanej przez ministra zdrowia trzeciej fali koronawirusa? Agnieszka Kopacz zapytała o to w programie WP "Newsroom" profesora Andrzeja Matyję. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej wygłosił apel dotyczący Wielkanocy. - Potraktujmy ją jak poprzednie święta, ponieważ część z nas jest zaszczepionych, nie będzie problemu - przekazał ekspert. - Natomiast potraktujmy spotkania, jako jeden element, który może doprowadzić do rozprzestrzenienia się koronawirusa - dodał rozmówca Agnieszki Kopacz. - Zachowajmy ostrożność, wstrzemięźliwość jeszcze spotkań, byśmy mogli w pełni spotkać się, chociażby w Boże Narodzenie - powiedział prof. Matyja. - Myślę, że warto jeszcze trochę się pomęczyć, by pokonać pandemię i korzystać z tej swobody spotkania się w kolejne święta - dodał gość Wirtualnej Polski.

Rozwiń