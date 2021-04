Nowe obostrzenia na Wielkanoc? "Godzina policyjna to nie jest zły pomysł"

Sytuacja epidemiczna w Polsce utrzymuje się na bardzo niebezpiecznym poziomie, na co wskazują rosnące liczby zakażeń koronawirusem i zgonów, do których przyczynił się COVID-19. W związku ze zbliżającymi się świętami pojawił się pomysł, by na okres Wielkanocny wprowadzić w całym kraju godzinę policyjną, co pomogłoby w zmniejszeniu ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy prof. Krzysztofa Simona z Rady Medycznej ds. COVID-19. Zdaniem eksperta wprowadzenie godziny policyjnej nie jest złym pomysłem, a na pewno jest rozwiązaniem lepszym od wprowadzania całkowitego lockdownu. - Godzina policyjna tak, lockdown nie - powiedział prof. Krzysztof Simon, po czym dodał, że kluczowe jest przede wszystkim egzekwowanie już istniejących obostrzeń, bo w tej chwili służby robią to w stopniu niewystarczającym. Prof. Simon zaapelował także, by w nadchodzące święta powstrzymać się od spotkań w tradycyjnym, dużym rodzinnym gronie, choć podkreślił, że osoby zaszczepione i te, które przechorowały już COVID-19, mogą pozwolić sobie na większe spotkania. Gość programu WP "Newsroom" podkreślił jednak, że nie wierzy, by wszyscy Polacy posłuchali podobnych apeli. - Część ludzi i tak pojedzie, gdzie chce i będzie mówić, że covidu nie ma, a szczepionki są szkodliwe - powiedział z żalem prof. Krzysztof Simon.

