Nowe obostrzenia na Wielkanoc? Doradca Morawieckiego ujawnia rekomendacje

Główny doradca premiera ds. COVID-19 w rozmowie z Radiem ZET tłumaczył, że jeśli szef rządu nie zdecyduje się na ogólnopolski zakaz przemieszczania się, to może to zrobić w formie regionalnej - na przykład na Śląsku, gdzie sytuacja jest "dramatyczna".

- Byłoby to kompromisowe wyjście z sytuacji. Ja nie mam wahania, podobnie, jak wahania nie mają rządy w innych krajach europejskich - mówił prof. Andrzej Horban. Ekspert podkreślił, że będzie rekomendował szefowi rządu wprowadzenie takiego zakazu i godziny policyjnej.

Lekarz nie ma złudzeń - jeżeli teraz nie uda się wypłaszczyć fali zachorowań, to za 10 dni sytuacja będzie jeszcze gorsza. - Będzie więcej niż 35 tysięcy zachorowań dziennie i to nie będzie zależało od tego, czy rząd zamknie sklepy i czy będzie godzina policyjna (...). Jeżeli nadal widzi się osoby bez masek na twarzy, biegające po ulicy czy sklepie, jeżeli nadal jest podziemie organizujące imprezy – aż mi się wierzyć nie chce - na kilkaset osób, to włos na głowie się jeży - komentował prof. Andrzej Horban.