Nowe obostrzenia. Konferencja ws. luzowania restrykcji

W środę rząd poinformuje o nowych obostrzeniach - zapowiedział we wtorek rzecznik rządu, Piotr Müller. Czy możemy spodziewać się luzowania restrykcji, a jeśli tak, to w jakich sektorach? Niewykluczone, że część zamkniętych do tej pory usług może zostać otwarta.

Rzecznik rządu zapowiedział środową konferencją ws. nowych obostrzeń Źródło: PAP , Fot: Marcin Obara