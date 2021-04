Koniec noszenia maseczek coraz bliżej. Minister zdrowia podał możliwy termin

Adam Niedzielski był we wtorek rano gościem Radia ZET. Szef resortu zdrowia przekazał, że rząd stale myśli nad kwestią znoszenia kolejnych obostrzeń . - Rozpatrujemy przede wszystkim, czy decyzja ma dotyczyć wymiaru regionalnego, czy ogólnokrajowego. Dziś i jutro będą trwały konsultacje. Jutro jest też posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wydaje się, że pójście w kierunku regionalizmu jest naturalną ścieżką w tej chwili - tłumaczył minister.

Podkreślił, że w wielu województwach sytuacja epidemiczna jest całkowicie inna. - Jeżeli porównujemy sytuację na Śląsku do Podkarpacia, to są to dwa różne światy pod względem epidemicznym - oznajmił Niedzielski.