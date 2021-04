Nowe obostrzenia. Kiedy rząd poluzuje restrykcje? Minister zdrowia podał warunek

W środę rząd ma ogłosić nowe obostrzenia. Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską podkreślił we wtorek, że nie należy spodziewać się znacznych poluzowań obowiązujących restrykcji. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że luzowanie ograniczeń będzie zależeć m.in. od wyszczepienia osób powyżej 60. roku życia.

Rzecznik resortu zdrowia przekazał w programie WP "Newsroom", że obecna sytuacja epidemiczna w Polsce jest stabilna, ale wciąż nie na tyle, aby rządzący mogli dokonać znaczącego poluzowania obostrzeń. - Myślę, że znaczącego poluzowania obostrzeń na okres majówki nie będzie, choć delikatne symptomy tego, że jest delikatnie lepiej będą ukazane - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Zdaniem Adama Niedzielskiego, jeśli chodzi o nowe przypadki zakażeń koronawirusem, to obecnie mamy do czynienia z tendencją malejącą. - Teraz, gdy w szpitalach mamy apogeum zakażeń trzeciej fali, patrzymy przede wszystkim na parametry związane z zajętością łóżek, zarówno respiratorowych, jak i zwykłych. W tej chwili to dominujący element, który decyduje o tym, czy jest przestrzeń do luzowania obostrzeń - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Szef resortu zdrowia podkreślił, że "parametrem jest też liczba osób zaszczepionych w grupie powyżej 60. roku życia". - Jeżeli będziemy mieli do czynienia z dużym zaszczepieniem największej grupy ryzyka, da nam to przestrzeń do luzowania restrykcji - tłumaczył, zaznaczając, że "szczególnie potrzebne jest przyspieszenie szczepień".

Ile osób w grupie 60 plus otrzymało już szczepionkę? - W tej chwili mamy wyszczepionych około 40 proc. Żeby mówić o odważniejszym luzowaniu obostrzeń, powinno to być powyżej 70 proc. Apelujemy do wszystkich osób powyżej 60. roku życia, żeby zgłaszały się na szczepienia. To nam pozwoli podejmować odważniejsze decyzje - oświadczył Niedzielski.

Nowe obostrzenia. Adam Niedzielski: ostrożność jest istotna

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że kluczowe przy znoszeniu obostrzeń jest prowadzenie "wyważonej polityki". - To nie może być przerzucanie się z jednego krańca skali na drugi. Ostrożność jest istotna - oznajmił.

Szef MZ poinformował jednocześnie, że decyzje co do zaostrzenia, bądź też poluzowania restrykcji zostaną podjęte w środę podczas posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Po jego zakończeniu rząd opublikuje komunikat, co dalej.

Czy rozważane jest zniesienie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej? Niedzielski przekonuje, że "obecna regulacja jest jedynym możliwym wyjściem". - W parkach czy lasach, gdzie zachowany jest odpowiedni dystans, brak maseczek może nie przyczyniać się do zwiększenia niebezpieczeństwa, ale spacery po ulicach miast, szczególnie w godzinach, gdy zatłoczenie jest większe, są realną sytuacją zagrożenia. Podobnie w pomieszczeniach zamkniętych - zaznaczył minister.

Źródło: "Rzeczpospolita"