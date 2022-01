Nowe obostrzenia jeszcze przed feriami? Rzecznik rządu jednoznacznie

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował "o przekroczeniu tragicznej liczby". Od początku epidemii w Polsce zmarło ponad 100 tys. osób chorych na COVID-19. W środę rzecznik rządu Piotr Müller pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, czy brany jest pod uwagę scenariusz zaostrzenia lub wprowadzenia nowych obostrzeń. Czy może to nastąpić jeszcze tym miesiącu, przed feriami? - Nie wydaje mi się. Jeśli chodzi akurat o ten miesiąc, raczej będą obowiązywały te obostrzenia, które są dotychczas. Oczywiście liczby bezwzględne są bardzo duże, ale dynamika zachorowań na szczęście nie jest taka, jeśli chodzi o przewidywania, która by powodowała dodatkowe restrykcje w tym miesiącu - odparł Müller.