Nowe obostrzenia dotkną województwo mazowieckie? Wojewoda zabrał głos

Konstanty Radziwiłł był gościem Sebastiana Ogórka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Wojewoda mazowiecki był pytany o to, czy nowe obostrzenia dotkną również Mazowsza: w szczególności powiatów graniczących z woj. warmińsko-mazurskim. – Zapewniam, że cały czas analizujemy tę sytuację, oczywiście taka możliwość istnieje, jest kwestia, na jakim poziomie geograficznym powinniśmy się zatrzymywać – odparł Radziwiłł. Przypomniał, że jeszcze kilkanaście tygodni temu mieliśmy podział na żółte i czerwone powiaty. Czy należy wrócić do takiego rozwiązania? – To wszystko zależy od intensywności tych zachorowań – tłumaczył wojewoda. – Dzisiaj rzeczywiście koncentrujemy się na poziomie administracyjnym województwa. Nie wykluczam, że może być tak, że trzeba zróżnicować Mazowsze, bardzo duży region, stosując obostrzenia w zależności od powiatu, zaczynając od północy województwa – powiedział gość WP, podkreślając, że na dzisiaj takiej decyzji nie ma.

