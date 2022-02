Nowe nagranie z Tuskiem. " Idiotyczny spot, idiotyczne zarzuty"

"To nie są patrioci, to są idioci" – takie słowa o rządzie i politykach PiS padły ze strony lidera Platformy Obywatelskiej odnośnie zablokowanych funduszy z KPO. Nowy spot z udziałem Donalda Tuska komentował w programie "Newsroom" WP były szef MSZ, Witold Waszczykowski. – To jest idiotyczny spot, idiotyczne zarzuty dlatego, że problemem są decyzje Komisji Europejskiej. To są pieniądze, które my pozwoliliśmy Komisji Europejskiej zarobić, to my daliśmy komisji prawo nakładania podatków zewnętrznych, zawierania pożyczek. Z tych naszych decyzji komisja uzbierała na ten fundusz, który powinniśmy uzyskać – stwierdził Waszczykowski. Jego zdaniem, to, że "komisja go blokuje" spowodowane jest m.in. tym, że "jej się rząd nie podoba". – Tusk bałamuci tutaj społeczeństwo. On powinien robić wszystko wraz ze swoimi politykami w Komisji Europejskiej, aby działać na rzecz własnego kraju, a nie przeciwstawiać się polski interesom w Brukseli. On przeciwstawia się polskim interesom w Brukseli – powtarzał rozmówca WP. Skomentował także słowa Romana Giertycha z wysłuchania w Parlamencie Europejskim, dotyczącego afery związanej z Pegasusem. – Giertych należy też do jakiejś grupy frustratów, którzy plują na Polskę i martwi mnie to, ze robią to również za granicą – skomentował Witold Waszczykowski.