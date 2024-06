Nowe nagranie z mostu Krymskiego. Rosjanie stawiają barykady

Żołnierze Putina obawiają się ataków na most Krymski. Jeden z Rosjan podzielił się nagraniem z przeprawy mostu krymskiego, gdy jechał pociągiem z okupowanego Krymu w stronę Rosji. Uwiecznił on telefonem interesujące zjawisko wokół mostu. Żołnierze i strażnicy graniczni układali akurat wodne barykady przeciwko morskim dronom Ukraińców. "Barki i bariery wysięgnikowe zostały zainstalowane w niektórych obszarach wzdłuż mostu krymskiego, aby chronić go przed atakami dronów" - podpisał nagranie Rosjanin. Oprócz klasycznych barier z żelbetonu pojawiły się też długie barki, mające na celu utrudnienie przepływu bezzałogowców do mostu. Warto zauważyć, że są to nowe zabezpieczenia sił agresora. Poprzednie zostały zniszczone przez silne sztormy w tym regionie, co znacząco ograniczyło ich skuteczność.