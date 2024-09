Nowe nagranie spod Kurska. Rosjanie mocno oberwali

Ukraińcy dalej nękają Rosjan na ich własnym terytorium. Na platformie X pojawiło się nowe nagranie spod Kurska, na którym dochodzi do ataku z zaskoczenia na sprzęt armii Putina. Ukraińcy zauważyli w zaroślach konwój wojskowych pojazdów i decyzja mogła być tylko jedna. Do ataku na rosyjską pozycję użyto ciężkiej artylerii, a także dronów bojowych. Zdaniem żołnierzy gen. Syrskiego, były to pojazdy odpowiedzialne za logistykę i wsparcie oddziałów, które walczą pod Kurskiem z Ukraińcami. Nic z nich jednak nie zostało, co widać pod koniec nagrania. Jeden z wojskowych Ukrainy uwiecznił moment po brawurowej akcji, na którym można zauważyć spalone ciężarówki w wyniku uderzeń z powietrza. Wciąż nie wiadomo, czy ukraińska armia ma wystarczające zdolności ofensywne, aby utrzymać obszary zdobyte w obwodzie kurskim. W ostatnim czasie Rosjanie zaczęli się mścić za swoje niepowodzenia na własnym terenie i atakują ukraińskie miasta rakietami i dronami kamikaze, czego przykładem może być środowy atak na Lwów, gdzie zginęło kilkunastu cywilów.