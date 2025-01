Gen. Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i przewodniczący komisji ds. badania rosyjskich i białoruskich wpływów w Polsce ujawnił w rozmowie z portalem Onet, że komisja ds. rosyjskich i białoruskich wpływów przygotowuje nowe materiały dotyczące Antoniego Macierewicza. - Rezygnacja z zakupu tankowców powietrznych to najlepiej udokumentowany przykład działania na niekorzyść Polski - powiedział.

Stróżyk zaznacza, że komisja nie ma uprawnień śledczych, ale jej celem jest dostarczanie prokuraturze materiałów, które mogą prowadzić do wszczęcia postępowań. W przypadku Macierewicza, komisja złożyła zawiadomienie do prokuratury, co skutkowało wszczęciem śledztwa.