Nowe listy Stefana W. z aresztu. Twierdzi, że nie chciał zabić Pawła Adamowicza

"Wzór do naśladowania" - tak w najnowszych listach z aresztu Stefan W. określa Pawła Adamowicza. Mężczyzna twierdzi, że wcale nie chciał zabić prezydenta Gdańska. Tłumaczy, dlaczego mimo wszystko do tego doszło.

Nożownik zapewnia, że były prezydent Gdańska był "wzorem do naśladowania" i osobą, która zrobiła wiele dobrego. To "przypadkowa ofiara psychozy" - twierdzi Stefan W. Mężczyzna utrzymuje, że jest niewinny i ugodził Adamowicza nożem ze względu na chorobę psychiczną.

Nożownik chce odszkodowania. "Myślałem, że będę miał dożywocie, ale trzech biegłych psychiatrów uznało, że byłem niepoczytalny, to oznacza, że niedługo pojadę do szpitala, prawdopodobnie w Starogardzie Gdańskim, a tam co sześć miesięcy można wyjść. Posiedzę pewnie ze dwa lata i wyjdę” - to fragment listu Stefana W. do brata, który upubliczniła "Gazeta Wyborcza".