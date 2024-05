Nowe informacje z prokuratury wywołują napięcia. Kamiński z Wąsikiem bronią się w PiS

Marek Suski potwierdził jedynie fakt otrzymania wezwania. Wedle nieoficjalnych informacji Suski informacje z prokuratury mocno wziął do siebie. Mimo że niedawno w Wirtualnej Polsce zapewniał, że nie ma nic na sumieniu, to był wściekły na Macieja Wąsika. Do tego stopnia, że zagroził, że jeżeli Wąsik będzie kandydatem PiS z Mazowsza, to on zrzeknie się funkcji szefa regionu.