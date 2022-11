Nowe informacje ws. ucieczki chrześnicy Putina

Urodzonej w 1981 roku w Leningradzie Kseni Sobczak od dawna nie jest po drodze z Putinem. Ta rosyjska dziennikarka, polityk (startowała w wyborach na prezydenta Rosji w 2018 roku), aktorka, była modelka, scenarzystka, producentka kinowa i telewizyjna, działaczka społeczna i pisarka nie ukrywa, że nie podoba jej się to, co dzieje się w Rosji. Kilkakrotnie mocno naraziła się "wujkowi", między innymi krytykując wojnę w Ukrainie, jednak do tej pory pozostawała praktycznie bezkarna.