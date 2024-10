Nowe informacje ws. karambolu na S7. Prokuratura mówi o ciężarówce

W wypadku, do którego doszło w piątek na remontowanym odcinku trasy S7 w Borkowie pod Gdańskiem śmierć na miejscu poniosły cztery osoby, a 15 trafiło do szpitala. Dwie ofiary to chłopcy w wieku 7 i 10 lat. Prokuratura nie potwierdza informacji na temat wieku i płci pozostałych dwóch ofiar, konieczne są wyniki badań DNA.