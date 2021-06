Nowe informacje o kardynale Dziwiszu. Ojciec Gużyński mówi o "grzechu Kościoła"

Gościem programu "Newsroom WP" był we wtorek o. Paweł Gużyński. Dominikanin został zapytany o pojawiające się w przestrzeni medialnej, coraz to kolejne informacje, obciążające hierarchów Kościoła, z których wynika, że nie podejmowali oni wystarczających kroków, by ochronić ofiary księży pedofilów. Duchowny stwierdził, że "wszystkie wielkie postaci, począwszy od Jana Pawła II przez kardynałów i biskupów, działały w systemie, w którym nie funkcjonowały żadne skuteczne mechanizmy kontrolne". - Nawet, kiedy samemu było się człowiekiem przyzwoitym, to zaraz za ścianą mogły się dziać rzeczy straszne - powiedział o. Paweł Gużyński. Według niego wynika to z tego, że "Kościół nie miał i nadal nie ma wytworzonych wystarczających systemów kontrolnych". - W ten sposób powstało eldorado dla wszelkiej maści przestępców seksualnych - stwierdził duchowny.