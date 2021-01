Nowe grupy zawodowe zostaną zaszczepione wcześniej. Z ekspertami o tym nie dyskutowano

Czy zespół ekspertów doradzających premierowi był pytany o zdanie w kwestii włączenia prokuratorów lub agentów służb do pierwszej grupy szczepień? Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak w programie "Newsroom" powiedział, że "nie". - My nawet nie chcieliśmy się w to angażować. Dla nas kluczowe są względy medyczne. Reszta to polityka - podkreślił. I dodał, że dla "niego i jego kolegów" najistotniejsze jest, aby grupa osób 60 plus dostała szczepionkę w pierwszej kolejności. - A potem - niech się dzieje, co chce - dodał prof. Flisiak.

