Nowe fakty ws. afery w CBA. Jest opinia ws. agenta demaskującego patologię

Jak wynika z dokumentów, do których dotarło Radio Zet, były agent CBA, który poinformował o skandalu w Biurze, cieszył się nieposzlakowaną opinią. Jak twierdzą dziennikarze rozgłośni, późniejsze doniesienia na jego temat mogły być jedynie próbą podważenia jego wiarygodności.

Dziennikarze Radia ZET i "Faktu" dotarli również do dokumentu potwierdzającego nadanie Wojciechowi J. superuprawnień. Widnieje pod nimi podpis Ernesta Bejdy, szefa służby, który osobiście wyznaczał zadania agentowi. Dzięki niej miał wgląd do wszystkich dokumentów i danych z baz danych CBA i innych służb. Dodatkowe kompetencje miał wykorzystywać m.in. do walki politycznej - agent miał szukać haków na byłego szefa Biura Pawła Wojtunika. CBA dementuje te doniesienia.