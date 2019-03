CBA chciało zdobyć kompromitujące nagranie działacza PiS. Oferowało pieniądze

Centralne Biuro Antykorupcyjne oferowało jednemu ze swoich byłych funkcjonariuszy wynagrodzenie w zamian za udostępnienie nagrania, na którym uwieczniono jednego z działaczy PiS w domu publicznym - podaje Radio Zet. Sprawa ma dotyczyć jednego z prominentnych polityków z Podkarpacia.

Opublikowana przez Radio Zet rozmowa odbyła się w jednym z parków 28 maja zeszłego roku. Wówczas funkcjonariusze przyjęli propozycję, aby były agent został konsultantem i za 20 tysięcy zł pomógł im dotrzeć do nagrania z posłem PiS. W stenogramie rozmowy czytamy, że były agent Wojciech J. powoływał się na szefa CBA Ernesta Bejdę, który miał mu zaoferować za "konsultacje" ws. nagrań 10 tys. złotych. Takich spotkań miało odbyć się co najmniej dwa.

Dzień po spotkaniu ws. nagrań Wojciech J. wysłał do agentów CBA SMS o treści: "Osoba, która posiada nagranie odmówiła jakiegokolwiek kontaktu z CBA. Przekaż pryncypałom, że osoba ta nie zgadza się na to, żeby przekazać nagrania pod stołem, tak jak to chcieliście zrobić. Ma zamiar je upublicznić. Moja wczorajsza propozycja, co do tego, żeby zostać konsultantem, jest nieaktualna. Nie chcę utrzymywać żadnych relacji z Biurem. Spokojnej służby i mądrych przełożonych Ci życzę".