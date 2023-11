Nowak nie odpuszcza Szwecji. Zareagowała na wpis ambasady

We wtorek do jej "rewelacji" odniosła się na platformie X ambasada Szwecji. "Pojawiły się absurdalne i nieprawdziwe twierdzenia na temat szwedzkich przedszkoli. To ubolewania godne, że dezinformacja na temat Szwecji jest szerzona w ten sposób. Przy tej okazji warto pamiętać, jak ważne jest sprawdzanie faktów i poszukiwanie wiarygodnych źródeł informacji" - czytamy we wpisie skandynawskich dyplomatów.