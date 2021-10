Nowacka widziała raport Macierewicza. "Na pierwszej stronie jest nazwisko Tuska"

W odpowiedzi Macierewicz stwierdził, że dokument jest dostępny dla wszystkich rodzin ofiar. - Jeżeli do pani nie dotarło to zaproszenie, bardzo za to przepraszam. Jest raport dostępny, zapraszam do komisji. Wszyscy państwo będziecie mieli go do dyspozycji - stwierdził. W piątek po południu Barbara Nowacka zapoznała się z treścią raportu. Antoni Macierewicz osobiście przedstawił jej dokumenty.